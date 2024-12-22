"اللهم بلغنا رمضان".. البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر رجب فلكيًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن رؤية هلال شهر رجب لعام 1446هـ، وفقًا للبيانات الفلكية الدقيقة المتوفرة.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهـــر رجـــــب 1446هـ فلكيـــاً ستكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وأكدت يولد هلال شهر رجـــب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الدقيقة 28 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثـاء الموافق 31/12/2024م (يوم الرؤية).

وتابع: يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (23– 29 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين(16–41 دقيقة)، لذلك فإن غــرة شهـــر رجـــــب 1446هـ فلكيـــاً ستكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

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