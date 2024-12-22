متحدث الوزراء يكشف تفاصيل مشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الطيران المدني لمناقشة التصور العام لمبنى الركاب رقم 4 في مطار القاهرة الدولي.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أشار الحمصاني إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات.

وأكد أن الحكومة تضع نصب عينيها الارتقاء بمنظومة المطارات في مصر، حيث تستهدف رفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف إلى زيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر، مستهدفة الوصول إلى 30 مليون سائح.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مبنى الركاب رقم 4 سيُقام وفق أعلى المعايير العالمية، مع طاقة استيعابية ضخمة.

وأشار إلى أن هناك رغبة لدى الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لبرنامج الطروحات لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي.

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