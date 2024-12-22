بالفيديو.. رئيس العاصمة الإدارية ردًا على الانتقادات: الناس زعلانه ليه؟

كتبت- داليا الظنيني:

رد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، على الانتقادات التي توجه للعاصمة الإدارية، قائلا:"هو ليه الناس زعلانة إن دولة لديها شركة ناجحة وتحقق أرباح ولها عوائد للدولة وتحقق قيمة مضافة".

وأضاف "عباس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"اتمنى أي حد يتكلم عن العاصمة الإدارية سلبا أو إيجابا يجي يزورها الأول ويرى الإنجاز اللى تحقق على الأرض والمجهود والعوائد التي تحققت".

وأضاف:"مكان العاصمة الإدارية لم يكن له قيمة في الدولة وعبارة عن أرض صحراء لا تستفيد منه الدولة، الشركة والأرض لا تزال ملك الدولة والفكرة نجحت وأصبح لها عوائد وقيمة مضافة".

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