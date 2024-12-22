البطولة بتاعتنا.. أول تعليق من أحمد موسى على فوز الأهلي بسداسية

كتبت- داليا الظنيني:

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي ومجلس الإدارة ومحمود الخطيب، بعد الفوز على شباب بلوزداد بسداسية ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا، قائلا: "البطولة بتاعتنا".

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن دوري أبطال أفريقيا، هي البطولة المحببة للمارد الأحمر، موضحًا أن الأهلي فاز بسداسية في ماتش تقيل، ده كان ناقص الشناوي يسجل ووسام أبو علي عامل شغل عالي ومهاجم كبير.

وأوضح "موسى"، أن الشناوي أنقذ الأهلي من أكثر من فرصة محققة كان يمكن أن تغير نتيجة المباراة والهدف الأول الذي دخل مرماه مكانش ينفع.

وأشار إلى أن جماهير الأهلي انتقدت الشناوي وإمام عاشور قبل انطلاق المباراة، وربما هذا أثر على أداء الحارس في بداية المباراة واستقباله الهدف الأول، وبعد الفوز الكبير احتفل الثنائي معا في أرض الملعب وحمل الشناوي إمام عاشور.