بعد سوريا.. أحمد موسى يحذر: هناك تركيز على إسقاط الدولة المصرية

كتبت- داليا الظنيني:

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن قلقه من الأوضاع الراهنة في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على الدولة المصرية وقواتها المسلحة بعد الانتهاء من الأحداث في سوريا وسقوطها بيد الميليشيات الإرهابية.

خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح موسى أن الهدف الحقيقي هو إسقاط الدولة المصرية وليس النظام فقط، مؤكدًا أن هناك محاولات لتكرار ما حدث في عام 2011.

وأشار إلى أنه يتم تقديم شخصيات جديدة مثل الجولاني على أنهم يمثلون الدولة، في حين أنهم في الواقع قتلة وإرهابيون.

ولفت موسى إلى أن هذه الصورة السلبية تُروَّج من قبل أصحاب الأجندات الخارجية، خاصة في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، الذين يسعون لإقناع الناس بأن هؤلاء الأشخاص يصلحون لقيادة دولة عربية، رغم انتمائهم السابق إلى تنظيمات مثل داعش والنصرة.

كما أكد موسى، أن الأوضاع في سوريا تؤثر بشكل مباشر على مصر، مستذكراً أن البلدين كانا يشتركان في تاريخ واحد، مشددًا على أن الأمن العربي ككل مرتبط ببعضه البعض، وأن أمن مصر هو جزء من أمن سوريا.

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