الإفتاء: الجد لا يرث من تركة ابنه إلا في حالة واحدة

كتب- حسن مرسي:

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بكيفية توزيع التركة في حالة وفاة الأم وطفليها، حيث توفي الابن بعد أمه مباشرة.

خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أوضح فخر أن التركة تُقسم بنسب محددة: حيث تحصل الأم على سدس التركة، والأب كذلك يحصل على سدس، والزوج يحصل على ربع التركة، بينما يُقسم الباقي بين الأبناء مع تعصيب الذكور مثل الإناث.

وفيما يتعلق بالابن الذي توفي بعد الأم، أشار الدكتور فخر إلى أن نصيبه من التركة ينتقل إلى والده فقط، أما الجد، فقد أوضح أنه لا يرث من التركة إلا في حالة عدم وجود الابن، وفي تلك الحالة، يمكن للجد وراثة نصيب الابن.

كما تناولت الفتوى قضية مهمة تتعلق بالاتفاق على الأتعاب في القضايا القانونية، حيث أشار فخر إلى أن الأتعاب عادةً ما تكون نسبة من قيمة القضية التي يتم الحكم فيها، وإذا كانت النسبة المحددة غير واضحة أو دقيقة، فإن ذلك يعتبر نوعًا من "الغرر" في المعاملات، وهو أمر غير جائز شرعًا.

وأوضح أن الاتفاق بين الأطراف على مبلغ معين أو نسبة غير محددة قد يؤدي إلى إشكالات قانونية وشرعية، لذلك، من المهم أن يتم تحديد الأتعاب بناءً على حكم قضائي واضح أو اتفاق محدد بعد تحديد قيمة الأرض أو القضية بدقة، وفي حال عدم صدور الحكم بعد، ينبغي تأجيل تحديد النسبة أو الأتعاب حتى يتبين الحكم القضائي بشكل نهائي.

اختتم فخر بالتأكيد على أهمية الاتفاق على الأتعاب بعد تحديد قيمة الأرض أو الموضوع المتنازع عليه بشكل قانوني واضح بين جميع الأطراف.

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