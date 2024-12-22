أمطار وبرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة أنه الطقس يكون بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وتابعت الهيئة: الحرارة على القاهرة تصل لـ 20 درجة والسواحل الشمالية 18 درجة، والمناطق الجنوبية من 20 لـ 23 درجة.

وأكدت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

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