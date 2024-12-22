أستاذ تنمية مستدامة: المنتجات الزراعية المصرية تحظى بطلب كبير في أكثر من 196 سوقًا

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، أن مصر تمر الآن بمرحلة تأسيس وتخطيط لزراعة ما يقرب من 4 مليون فدان، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تناول هذه المساحة بشكل خاص لأنها بدأت تدخل في مرحلة الإنتاج، مما يدل على أهمية هذا المشروع الوطني.

وفي مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أضاف متولي أن المنتجات الزراعية المصرية تحظى بطلب كبير في أكثر من 196 سوقًا عالميًا، مما يعكس القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري.

وأوضح أن توفير المستلزمات الزراعية يعد من الأمور الأساسية لتطوير النمو الزراعي، حيث أن هذه المستلزمات تمثل أساسًا لنجاح أي مشروع زراعي.

كما أكد الدكتور صفي الدين متولي، أن الدولة تعمل حاليًا على توفير جميع المستلزمات الزراعية اللازمة، بما في ذلك المياه والطاقة والبذور، مشيرًا إلى أن هذا هو الطريق الصحيح لتحقيق النمو الزراعي في مصر.

وأشار إلى وجود طفرة غير مسبوقة في مصانع الأسمدة المصرية، نتيجة لاكتشافات الغاز الطبيعي، مما يعزز قدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاجية الزراعية.

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