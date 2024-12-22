حدث في 8 ساعات| الحكومة تستعرض مميزات قانون المسؤولية الطبية.. وقرار من الإسكان بشأن حجز الشقق

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، وإعلان وزارة الإسكان مد التقديم في شقق سكن لكل المصريين 5 حتى 15 يناير عبر الموقع الإلكتروني المخص للحجز.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية

الرئيس السيسي يطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسهير عبد الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواءً على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو تنمية مهارات الكوادر البشرية، حيث شهد الاجتماع متابعة برنامج تطوير الطيران المصري من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

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قرار عاجل من الإسكان بشأن التقديم لشقق سكن لكل المصريين 5

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.

وأشارت مي عبد الحميد، في بيان الأحد، إلى أن هذا المد لا يتضمن مد فترة شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم جدية الحجز، حيث أوضحت المتابعة الدورية لعملية بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد أن هناك هدوءًا واستقرارًا بما لا يستدعي مد فترة بيع كراسات الشروط أو تلقي المقدمات بعد الموعد المقرر في 31 ديسمبر 2024.

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محافظ البنك المركزي: توفير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة والمنتجات البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.

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انتصار السيسي توجه الشكر للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري

تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، اليوم الأحد، بالشكر للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري.

وكتبت السيدة انتصار السيسي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "كل الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإنسانية هي أسمى القيم التي تجمعنا".

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لا داعي للخوف.. الحكومة تستعرض مميزات قانون المسؤولية الطبية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشات مجلس الشيوخ في مشروع قانون المسؤولية الطبية، تؤكد مجددًا أن مجلس الشيوخ يعد بيت الخبرة ومستودع الحكمة بالفعل.

وأشار فوزي إلى أن ما شهدته لجنة الصحة من مناقشات لمشروع القانون عبر ستة أيام كل منها اجتماعات لمدة أكثر من خمس ساعات، بحضور كل الجهات؛ في مقدمتهم نقيب الأطباء الذي تحدث بمفرده أكثر من أعضاء اللجنة الذين أيضًا يمتلكون خبرات كبيرة أضافت لمشروع القانون.

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شقق دار مصر.. الحجز مستمر بمقدم 100 ألف جنيه في 3 مدن جديدة

تستمر وزارة الإسكان في حجز شقق دار مصر، حتى يوم الخميس 26 ديسمبر ٢٠٢٤، حيث تم إتاحة التقديم لمدة شهرين ضمن أضخم طرح والذي ويتضمن 6575 وحدة سكنية فى 15 مدينة جديدة، شملت مشروعات جنة وسكن مصر وإسكان متميز.

تم طرح 16 وحدة في حدائق أكتوبر خلف مدينة الانتاج الإعلامي، حيث سجلت الشقة الـ115 متر مليون و345 ألف جنيه.

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أخبار الطقس.. تنبؤات محدثة من الأرصاد بدرجات الحرارة وأماكن الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الاثنين، وذكرت الهيئة في أحدث تنبؤاتها أن حالة الجو تكون مائلة للبرودة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه هناك شبورة مائية صباحاً على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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تفاصيل الترشح للبعثة الطبية للحج.. الشروط والمستندات والتخصصات المطلوبة (مستند)

كشف وزارة الصحة والسكان، عن التفاصيل الكاملة للترشيح للبعثة الطبية المصرية التي تُوفد إلى المملكة العربية السعودية لموسم حج عام 1446 - 2025.

وقالت وزارة الصحة في خطاب -حصل عليه مصراوي- وجرى تعميمه على كافة الجهات التابعة للوزارة ومديريات الشؤون الصحية، إن دور البعثة الطبية المصرية بالسعودية يأتي انطلاقا من مسؤولياتها خلال موسم الحج في رعاية الحجاج المصريين وقائيًا وعلاجيًا، بالإضافة إلى حماية البلاد من تسرب الأمراض المعدية.

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