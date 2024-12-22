لجنة الصحة بالشيوخ توضح تفاصيل قانون المسئولية الطبية الجديد

كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن هناك حاجة ملحة لتشريع قانون ينظم ممارسة الطب في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالأخطاء الطبية والمضاعفات التي قد تحدث.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح البدري أن التحقيقات في الأخطاء الطبية تتم حاليًا من قبل النيابة العامة، حيث يتم استجواب الطبيب المعني وإرسال الحالة إلى الطب الشرعي.

وأشار البدري إلى أنه في حال ثبوت التهم الموجهة للطبيب، يتم توصيفها بشكل جنائي، مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.

وأكد أن القانون المصري يتمتع بتاريخ عريق وقوي، إلا أن البلاد بحاجة ماسة لقانون ينظم المسؤولية الطبية، وهو مطلب قائم منذ سنوات، من أجل حماية حقوق كل من الأطباء والمرضى وتوفير درجات التقاضي اللازمة.

وأضاف النائب صلاح البدري، أن الدستور المصري يضمن حقوق المواطنين بشكل كامل، حيث يمنع التمييز ويتيح لهم حق التقدم بشكاوى في أي وقت ومن أي جهة، مما يعزز استقلال القضاء.

وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الحسابات تتم حاليًا وفقًا لقانون العقوبات، لكنه شدد على أهمية وجود قانون خاص بالمسؤولية الطبية، مؤكدًا أنه لا يزيد العبء على الأطباء بل يسهم في تنظيم المهنة.

وأشار البدري إلى أن المناقشات حول هذا القانون قد تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء، مما يعكس أهمية هذا الموضوع في تعزيز النظام الصحي في البلاد.

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