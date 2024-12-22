هل للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه؟.. العالمي للفتوى يجيب

كتب- حسن مرسي:

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول هل للجنين حق فعلاً عند أبويه وهو ما زال في بطن أمه؟ وهل له حق قبل أن يعرفوا أنه سيكون لديهم جنين؟.

خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" على قناة الناس، أشارت إبراهيم إلى أن الأطفال هم رزق من الله سبحانه وتعالى وأمانة، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أهمية الدعاء لحماية الجنين من الشيطان عند حدوث الحمل، حيث قال: "إذا أتى أحدكم أهله فليسم الله وليدعُ"، مؤكدة أن هذا الدعاء يعد وسيلة لحفظ الجنين من الأذى، وبالتالي، فإن للجنين حقًا حتى قبل أن يتم التعرف عليه، حيث يتوجب على الأبوين الإعداد له من خلال الدعاء لحفظه.

وأوضحت هبة أن الإسلام يضمن حقوقًا معينة للجنين، منها حق الأم في الحفاظ على صحتها أثناء فترة الحمل. فالإسلام يبيح لها الإفطار في رمضان إذا كان صيامها يضر بها أو بالجنين.

كما أن الأب مطالب بالإنفاق على الأم وتوفير الرعاية اللازمة لها، إذ أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على صحة الجنين.

كما أكدت هبة على حق الجنين في الميراث، حيث يحق له أن يُحفظ ماله إذا كان هناك احتمال أن يكون وارثًا، وهذا يعني أن الإسلام يحمي حقوق الجنين حتى قبل ولادته، ويؤكد على أهمية الرعاية النفسية والجسدية له، حيث أظهرت الدراسات أن الجنين يتأثر إيجابيًا عند استماع الأم للقرآن أو للأخبار الإيجابية.

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