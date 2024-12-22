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انتصار السيسي توجه الشكر للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري

05:45 م الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انتصار السيسي توجه الشكر للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري
  • عرض 4 صورة
    انتصار السيسي توجه الشكر للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري
  • عرض 4 صورة
    انتصار السيسي توجه الشكر للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري
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كتب- محمد سامي:
تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، اليوم الأحد، بالشكر للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري.

وكتبت السيدة انتصار السيسي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "كل الشكر والاعتزاز لكل المتطوعين في الهلال الأحمر المصري الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الإنسانية هي أسمى القيم التي تجمعنا".

وأضافت: "أتقدم بالشكر للقائمين على مبادره "بإيدك تنقذي حياة" التي تجسد روح التضامن والعطاء وتسهم بشكل فعال في إنقاذ الأرواح ونشر الوعي الصحي".

انتصار السيسي الهلال الأحمر المصري
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