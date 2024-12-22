محافظ الجيزة: التواجد وسط المواطنين لحل مشاكلهم أساس العمل خلال المرحلة المقبلة

الجيزة- أ ش أ:

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الأحد، أن العمل الميداني والتواجد وسط المواطنين لحل مشاكلهم هو أساس العمل خلال المرحلة القادمة من خلال مراقبة الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توفير السلع والمنتجات والمرور علي المخابز للتأكد من صرف الخبز للمستحقين بالإضافة إلى ملف النظافة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز وخطط العمل والمشروعات الجارية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ كلا من محمد نورالدين السكرتير العام للمحافظة ومحمد عبدالحميد مرعي السكرتير العام المساعد في أول يوم عمل لهما بالمحافظة عقب صدور قرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وقال المحافظ : إن الجيزة محافظة كبيرة وبها كم كبير من التحديات وتحتاج إلي بذل أقصى جهد من أجل تلبية احتياجات أبنائها في كافة القطاعات الخدمية المختلفة..مؤكدا أن من أهم ملفات العمل في المرحلة الحالية هو ملف التصالح علي مخالفات البناء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.