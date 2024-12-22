الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة المحور الفضائية

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام، إنه بناء على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس، قرر المجلس استدعاء الممثل القانوني لقناة المحور الفضائية لجلسة استماع يوم الأحد الموافق ٢٩ / ١٢ /٢٠٢٤ لسماع الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما تم رصده بمحتوى تم تقديمه من خلال القناة.

جاء ذلك بحسب بيان صحفي للمجلس، اليوم الأحد.