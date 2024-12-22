لا داعي للخوف.. الحكومة تستعرض مميزات قانون المسؤولية الطبية

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشات مجلس الشيوخ في مشروع قانون المسؤولية الطبية، تؤكد مجددًا أن مجلس الشيوخ يعد بيت الخبرة ومستودع الحكمة بالفعل.

وأشار فوزي إلى أن ما شهدته لجنة الصحة من مناقشات لمشروع القانون عبر ستة أيام كل منها اجتماعات لمدة أكثر من خمس ساعات، بحضور كل الجهات؛ في مقدمتهم نقيب الأطباء الذي تحدث بمفرده أكثر من أعضاء اللجنة الذين أيضًا يمتلكون خبرات كبيرة أضافت لمشروع القانون.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وأضاف فوزي أن الدولة تستهدف من ذلك القانون، تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض بوضع الإطار المنظم وتحديد الحقوق والواجبات في تلك المهنة، متابعًا بأن الطب له خصوصية، نظرًا لأنها مهنة الرحمة والضمير، والقانون يحترم ذلك ويطبقه، مؤكدًا الثقة الكبيرة للمريض في الطبيب المصري، لا سيما أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وأن هجرة الأطباء دليل على كفاءة الأطباء المصريين.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: نحترم الأطباء ونقدر مواقفهم الجليلة؛ لكن الحق في الرعاية الصحية من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، وأن جودة الخدمة الطبية هي الداعي لسن هذا القانون وهي مسؤولية مشتركة بين الأطراف كافة.

وأضاف فوزي أن إنشاء اللجنة العليا بالقانون هو ضمانة كبيرة للتوازن وحماية الطرفَين؛ لا سيما أن أعضاءها من الأطباء.

ورد فوزي على ملاحظات أعضاء مجلس الشيوخ، بشأن تخوفاتهم من بعض المواد، مستعرضًا مميزات التعريف الوارد في نص المشروع حول الخطأ الطبي، والتحديد الواسع لحالات انتفاء المسؤولية الطبية.

وتابع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: أيضًا القانون ينظم حق التظلم من قرارات كل من الطبيب والمريض، بالإضافة إلى وجود ضمانات للحبس الاحتياطي من خلال رئيس نيابة، وهي درجة قضائية كبيرة، ولا بد أن يكون ذلك الحبس مسببًا، بالإضافة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي، وبالتالي فلا داعي لذلك التخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء.

وأضاف فوزي: أيضًا القانون نص على التصالح في مراحل الدعوى، وهو من المميزات به، كما أنه نص على حماية الأطقم الطبية بحماية جنائية.

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