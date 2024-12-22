للمرة الأولى.. "المستشفيات التعليمية" تطلق برنامج الرعاية المتقدمة لمرضى السكتة الدماغية

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية البرنامج الأول للرعاية المتقدمة لمرضى السكتة الدماغية (ASLS)، تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة، وبالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان للرعاية الحرجة والطوارئ، والدكتور حازم خميس، رئيس منظمة مكافحة المنشطات المصرية، والدكتور رامي خطار، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا لجمعية القلب الأمريكية، والدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتور محمد عبد الهادي، عميد معهد القلب القومي، والدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات التعليمية بالهيئة، والدكتور أحمد هيبة، مدير مركز تدريب الهيئة، والدكتور محمد المزين، نائب المدير الإقليمي لجمعية القلب الأمريكية، إلى جانب نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجالات رعاية القلب والمخ والأعصاب من داخل الهيئة وخارجها.

وبحسب بيان، قال رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن هذا البرنامج يُقدّم للمرة الأولى داخل مصر بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، ومن خلال مركز تدريب الهيئة، نظرًا للأهمية البالغة لهذا التخصص الحرج في إنقاذ حياة المرضى، مؤكدا أن طب الطوارئ يحظى بأهمية قصوى داخل وحدات الهيئة، حيث تُقاس قوة الوحدة بمدى كفاءة والتزام قسم الطوارئ فيها.

وأوضح أن الهيئة تسعى باستمرار إلى تدريب الأطقم الطبية على أحدث الأساليب والبروتوكولات العلاجية، لتقديم خدمة طبية متطورة تواكب التطور العالمي في هذا المجال، وذلك عبر برامج تدريبية متنوعة تُنفذ بالتعاون مع جهات دولية متخصصة مثل جمعية القلب الأمريكية.

وأشار إلى أن الهيئة تعاونت مع الجمعية مسبقًا في برامج الرعاية الأساسية (BLS) وبرنامج الرعاية المتقدمة (ABLS)، مضيفًا أن هذه المبادرات تأتي في إطار الدور البحثي والتدريبي للهيئة، الذي يمكّنها من تقديم الخدمة الطبية جنبًا إلى جنب مع البحث والتدريب، بفضل الدعم المستمر من معالي وزير الصحة والسكان، وحرصه الدائم على دعم الفرق الطبية في مجال البحث العلمي والنشر في الدوريات العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أن وحدات علاج السكتة الدماغية بالهيئة، مثل مستشفى المطرية التعليمي ومستشفى شبين الكوم التعليمي، تزخر بالكوادر والخبرات المتميزة، وتسعى لنقل هذه الخبرات إلى باقي وحدات الهيئة. وأوضح أن هذه الوحدات تقدم يوميًا ملاحم في إنقاذ حياة المرضى، الذين يُكتب لهم النجاة على أيدي الفرق الطبية المتخصصة، مشيرًا إلى أن الحالات الطارئة تُعالج مجانًا. وأضاف أن إطلاق هذا البرنامج يمثل مرحلة جديدة لإعداد أجيال قادرة على خدمة المرضى بكفاءة عالية.

وفي كلمته، أشاد الدكتور شريف وديع، بالدور الرائد للهيئة في التدريب والتعليم الطبي المستمر، مؤكدا أن اختيار الهيئة لإطلاق هذا البرنامج هو خطوة موفقة تتماشى مع جهود الدولة في هذا المجال.

وذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن شخصًا من كل أربعة أشخاص معرض للإصابة بالسكتة الدماغية، وأنه خلال عام ٢٠٢٣ تم تسجيل ١٨٥٠٠ حالة داخل مصر، موضحا أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات لمواجهة هذه الحالات، من خلال برامج التوعية وزيادة وحدات السكتة الدماغية داخل مستشفيات وزارة الصحة. وأكد أن إطلاق هذا البرنامج يمثل خطوة هامة في إنقاذ حياة المرضى من خلال التوعية والتدريب للفرق الطبية.

عالميا.. شخص مصاب بالسكتة الدماغية كل 40 ثانية

من جانبه، أوضح الدكتور رامي خطار، المدير الإقليمي لجمعية القلب الأمريكية، أن السكتة الدماغية تُعد واحدة من أكثر الأمراض شيوعًا وفقًا للإحصائيات العالمية، حيث يُصاب شخص بالسكتة الدماغية كل ٤٠ ثانية عالميًا، وتسجل حالة وفاة كل ٣ دقائق بسبب هذه المشكلة الخطيرة، التي تُعتبر عبئًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار إلى أن البرنامج الذي أُطلق بالتعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية يمثل خطوة حاسمة تهدف إلى تزويد الكوادر الطبية بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات.

وأضاف الدكتور هاني الشهيدي، رئيس البرنامج والممثل الإقليمي لجمعية القلب الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن برامج دعم الحياة تُقدّم من خلال مركز تدريب الهيئة، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية الأمريكية للقلب كمركز معتمد لتقديم هذه البرامج ومنح شهادات معتمدة للحاصلين عليها. وأشار إلى أن المركز لا يقتصر على تدريب الفرق الطبية فقط، بل يشمل أيضًا تدريب العديد من الجهات المختلفة والاتحادات الرياضية. واعتبر تنظيم برنامج الرعاية المتقدمة لمرضى السكتة الدماغية بمثابة شهادة تميز للمركز، تقديرًا لما قدمه خلال الفترة الماضية، وإشادة بالكوادر التدريبية داخل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التي تضاهي نظيراتها في الجهات التدريبية العالمية.

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