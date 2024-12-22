رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية.

وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، جدلا واسعا حول مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة، والمعروض للمناقشة بجلسة اليوم، حيث أعرب البعض عن تخوفهم من تطبيق القانون في الوقت الحالي داعين لتأجيله، فيما رأى نواب الأغلبية ضرورة إقراره.

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