رئيس حماية المستهلك: نستهدف الوصول لـ"صفر شكاوى" بحلول 2025

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كتب- محمد سامي:

نظم جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بعنوان "تجارة إلكترونية منضبطة" بمقره في القرية الذكية، بحضور الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز وعدد من مسؤولي شركات التجارة الإلكترونية.

وأكد السجيني، خلال المؤتمر، أن التجارة الإلكترونية أصبحت محور اهتمام كبير للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تعزيز هذه المنظومة من خلال مبادرة "تجارة إلكترونية منضبطة"، والتي تهدف لمساعدة المستهلكين على التغلب على التحديات التي يواجهونها أثناء التسوق الإلكتروني، مع دعم التجار في تحسين الخدمات المقدمة والالتزام بالمعايير القانونية.

وبحسب بيان، أوضح رئيس الجهاز أن إجمالي الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية التي استقبلها الجهاز بلغ حوالي 32 ألف شكوى حتى نهاية عام 2024، حيث تم حل معظمها بنجاح، بينما لا تزال 1200 شكوى قيد الإجراء، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل مع تلك الشكاوى بجدية كاملة لضمان حقوق المستهلكين وحلها في أقرب وقت ممكن.

وتابع: أن جهاز حماية المستهلك يطمح للوصول إلى هدف "صفر شكاوى" بحلول عام 2025، وهو ما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا ضرورة التزام التجار بضوابط البيع الإلكتروني وتوفير المعلومات الكاملة والشفافة للمستهلكين، بما يعزز الثقة في هذا النوع من التجارة.

ودعا السجيني المستهلكين إلى التحقق من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل إجراء عمليات الشراء، مع الاحتفاظ بجميع المستندات والفواتير المتعلقة بالعملية، لضمان حقهم في تقديم شكوى في حالة حدوث مشكلة.

واختتم المؤتمر بالتأكيد على التزام جهاز حماية المستهلك بمواصلة جهوده لتعزيز التجارة الإلكترونية وتحقيق بيئة تجارية عادلة وآمنة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ورضا المواطنين.