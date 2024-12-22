رئيس "زراعة الشيوخ" يدعو إلى تعديل اسم قانون المسؤولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضات

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض للمناقشة على المجلس يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن ما أُثير من جدل في مناقشة القانون يقف وراءه عدم قراءة القانون بشكل كامل.

جاء ذلك خلال كلمة الجبلي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، المقدم من الحكومة.

وقال الجبلي: لا بد من مراجعة اسم مشروع القانون؛ نظرًا لأن صيغته الحالية "المسؤولية الطبية وحماية المريض" تشير بشكل ما إلى أن هناك ضررًا يقع بالفعل على المريض، وأنه في حاجة إلى حمايته من الطبيب، مضيفًا: وهو الأمر الذي يتطلب تحقيق التوازن بين الطرفَين، ليصبح حماية للمريض وحماية للطبيب.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بأنه رغم أهمية ذلك القانون في تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض؛ فإن الحكمة من إعداد ذلك القانون لم يتم توضيحها بشكل جيد للرأي العام، سواء من خلال وسائل الإعلام أو العمل النقابي، لاستعراض مزاياه وآثاره الإيجابية بشكل جيد.

وحذَّر الجبلي من تكرار ظاهرة دعاوى التعويضات التي سبق وانتشرت في فترات سابقة ارتباطًا بحوادث النقل من سيارات وقطارات، قائلًا: يوجد تخوفات من عودة تلك الظاهرة في القطاع الطبي في ظل ذلك القانون، وهو الأمر الذي يتطلب مواجهته في نصوص القانون.

وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع دعوته إلى تعديل اسم القانون ومواجهة التخوفات من ظاهرة التعويضات.

اقرأ أيضًا:

شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش

الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم