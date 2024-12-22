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طلعت عبد القوي: حقوق الأطفال ذوي الإعاقة منصوص عليها في دستور 2014

03:01 م الأحد 22 ديسمبر 2024

احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان

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كتب- محمد نصار:

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن دستور 2014 كان فارقًا فيما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف "عبد القوي"، أن المشرع حرص على وضع مادة تتحدث عن حقوق ذوي الإعاقة، فالمادة 80 من الدستور المصري تتحدث عن الحقوق الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة.

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احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة طلعت عبد القوي
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