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نائب رئيس اللجنة البارالمبية: الرياضة مهمة جدًا في تغيير حياة ذوي الإعاقة

02:59 م الأحد 22 ديسمبر 2024

احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان

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كتب- محمد نصار:

أكدت المهندسة أمل مبدي، نائب رئيس اللجنة البارالمبية، أن الرياضة مهمة جدًا للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تغير في حياتهم ونفسيتهم.

جاء ذلك خلال احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت "مبدي": يجب أن نغير نظرتنا للأشخاص ذوي الإعاقه فهم ليسوا أقل أهمية عن باقي الأشخاص في المجتمع، وهم فخر وشرف للدولة المصرية.

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احتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان نائب رئيس اللجنة البارالمبية الرياضة ذوي الإعاقة
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