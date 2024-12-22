وزيرة التنمية المحلية: التغيرات المناخية والتهديدات البيئية تحديات عالمية تواجه مصر والعالم

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كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد، في احتفالية وزارة الصحة لإطلاق الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة (2024-2027)، والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع المتغيرات المناخية (2024-2030) تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا المؤتمر المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية "الصحة الواحدة" والتي تعكس رؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز جودة الحياة لكل مواطن.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المختلفة خاصة التنمية المحلية والصحة والسكان يعد نموذجًا مشرفًا للعمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية والبيئة والحرص على تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.

تحديات مجال الصحة العامة في ظل التغيرات المناخية

أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن مصر ودول العالم يواجهون تحديات متزايدة في مجال الصحة العامة وخاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتهديدات البيئية، مشيرة إلى أهمية تعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وهذا النهج يعكس وعيًا متقدمًا لأهمية الترابط بين مكونات النظام البيئي لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، التزام وزارة التنمية المحلية بمواصلة دعم هذه الجهود من خلال تفعيل خطط التنمية المستدامة على المستوى المحلي وزيادة الوعي الصحي ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين البيئة والصحة العامة.

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