تفاصيل بروتوكول تعاون مرتقب بين "الزراعة" و"الصحة" لمكافحة الآفات بالدقهلية

كتب- أحمد السعداوي:

افتتح الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ورشة عمل للحد من استخدام وتداول والإسعاف بشأن "حبة الغلة"، كأحد الأدوار التوعوية التي تتبناها لجنة مبيدات الآفات بالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، في حضور ممثلي الصحة والأوقاف؛ حيث شارك في الورشة محاضرون من معهد بحوث وقاية النباتات ومركز السموم والصحة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن صحة المواطن المصري أولوية قصوى للقيادة السياسية ووزارة الزراعة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمشاركة المؤسسية والمجتمعية بين الجهات المختلفة؛ والتي تهدف إلى صحة الإنسان البدنية والذهنية، بتوفير غذاء صحي، وفي زيارة لمحافظة الدقهلية؛ للمرور على منظومة مكافحة الآفات بزراعات المحافظة، ورفع الوعي العام بين فئات المجتمع؛ لتجنب مخاطر التعرض للمبيدات وتناول حبة الغلة؛ لإنهاء الحياة كأحد الأمراض النفسية والاجتماعية.

وقال رزق إن وزارة الزراعة لا تألو جهدًا في تقديم أي دور من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي وصحة الإنسان.

وناقش رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات سُبل التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة ممثلة في إدارة التثقيف الصحي بالمديرية في حضور د.تامر الطنبولي، نائب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور راجح عبد الرازق مدير إدارة الثقافة الصحية بالدقهلية، والمهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وفي حضور مسؤولي الزراعة والصحة ومنطقة شرق الدلتا التابعة للإدارة المركزية في مجال الآفات المشتركة (القوارض- الطيور)؛ وهي من الآفات المؤثرة على الزراعات والأمن الغذائي والصحة العامة؛ كونها ناقلةً للعديد من الأمراض بين الزراعة والصحة، وكل فيما يخصه، وكذلك في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات وقرص الغلة، بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والإدارة المركزية لمكافحة الآفات ووزارة الصحة، وذلك بالتدريب المشترك وإقامة الندوات والدورات تمهيدًا لعقد بروتوكول للعرض على الوزارتَين لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وقام رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالمرور المفاجئ على بعض محلات المبيدات، ثم بعض حقول زراعات القمح والفول، ومراجعة البرنامج القومي لمتابعة مكافحة ذباب الفاكهة في الموالح بضواحي المنصورة وأجا والسنبلاوين؛ بحضور مسؤول المكافحة ومدير عام المكافحة بالمديرية؛ حيث أكد دور مهندس المكافحة بمتابعة زراعات القمح، خصوصًا في الفترة الأولى، وأهمية التوجيه بمكافحة الحشائش وفحص الزراعات، ورصد أية إصابة حشرية، مع تأكيد المرور الدوري على محاصيل الفول البلدي والبنجر والبطاطس، وتوجيه المزارعين بالاحتياجات الخاصة بالزراعات المختلفة، ومتابعة برنامج رصد ذباب الفاكهة، وتأكيد أهمية الرش الجزئي حال وجود إصابة.

ونوه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بأن الموالح من المحاصيل التصديرية المهمة، مشددًا على أهمية المرور على محلات المبيدات وضبط أية كميات مغشوشة، بالتنسيق مع المعمل المركزي للمبيدات ومفتشي الرقابة على المبيدات وشرطة المسطحات المائية، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية.