تفاصيل الترشح للبعثة الطبية للحج.. الشروط والمستندات والتخصصات المطلوبة (مستند)

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كتب- أحمد جمعة:

كشف وزارة الصحة والسكان، عن التفاصيل الكاملة للترشيح للبعثة الطبية المصرية التي تُوفد إلى المملكة العربية السعودية لموسم حج عام 1446 - 2025.

وقالت وزارة الصحة في خطاب -حصل عليه مصراوي- وجرى تعميمه على كافة الجهات التابعة للوزارة ومديريات الشؤون الصحية، إن دور البعثة الطبية المصرية بالسعودية يأتي انطلاقا من مسؤولياتها خلال موسم الحج في رعاية الحجاج المصريين وقائيًا وعلاجيًا، بالإضافة إلى حماية البلاد من تسرب الأمراض المعدية.

واعتبرت الوزارة أن عملية الترشيح لهذه البعثة تتطلب عناية خاصة نظرًا لكونها "مأمورية عمل".

وأشارت الوزارة أن عضوية تلك البعثة يأتي بناء على لجنة دائمة جرى تشكيلها تتولى وضع كافة الضوابط والمعايير والاشتراطات المتعلقة بالبعثة الطبية للحج سنويًا، بما يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين في وزارة الصحة والهيئات والجهات التابعة لها.

وتشمل الوظائف المطلوبة: أخصائي حميات، أخصائي باطنة، أخصائي صدرية، أخصائي جراحة، أخصائي عظام، أخصائي قلب، أخصائي كلى، أخصائي نساء، طبيب أفواج، طبيب وقائي، طبيب أسنان، صيدلي، إداري طبي، مراقب صحي، تمريض وفني صحي، مسعف، مالي وإداري، نظم معلومات، أمين مخزن، خدمات معاونة، سائقين.

شروط التقدم للبعثة الطبية للحج

وحددت وزارة الصحة عددًا من الشروط بشأن القدم للقرعة العلنية للبعثة الطبية للحج، والتي تشمل:

* أن يكون المرشح من العاملين المُعينين بوزارة الصحة والسكان ووحداتها وهيئاتها والجهات التابعة لها، وأن تكون مدة خدمته عشر سنوات على الأقل حتى تاريخ 1/5/2025، فيما عدا الأطباء والصيادلة، حيث يجب أن تكون مدة خدمتهم خمس سنوات على الأقل حتى التاريخ ذاته.

* أن يكون المرشح على رأس العمل، وألا يكون قد حصل على أي إجازات بدون مرتب، أو عمل بدوام جزئي، أو كان منتدبًا أو معارًا خارج وزارة الصحة والسكان أو وحداتها أو هيئاتها أو هيئة الرعاية الصحية أو الجهات التابعة لها خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما هو موضح في استمارة الترشح (نموذج رقم 2).

* أن تكون التقارير السرية الخاصة بالمرشح في السنوات الخمس الأخيرة بدرجة "ممتاز" أو "كفء"، كما هو موضح في استمارة الترشح (نموذج رقم 2)، وذلك للذين يُعدّ تقرير سري عنهم.

* ألا يكون قد وقع على المرشح أي جزاءات خلال السنوات الخمس الأخيرة تتضمن خصمًا من الراتب، كما هو موضح في استمارة الترشح (نموذج رقم 2).

* الالتزام باستيفاء جميع البيانات المطلوبة في طلب الالتحاق بعضوية البعثة الطبية (الاستمارة) نموذج رقم (201).

* أن يكون المرشح سليم البنية وفي حالة صحية تمكنه من أداء أي أعمال يُكلّف بها.

* وفي حال فوز المرشح بعضوية البعثة الطبية، يُلزَم بتقديم شهادة لياقة صحية صادرة من أحد المستشفيات المعنية بالكشف الطبي على الحجاج، تُثبت لياقته الطبية لعضوية البعثة، وفي حالة ورود كشف طبي مخالف لما ورد، يتم استبعاد المرشح.

* أن يكون المتقدم للقرعة لم يسبق له الحج عن طريق بعثة وزارة الصحة من قبل، وفي حالة ثبوت وجود سابقة حج للمتقدم، يتم استبعاده وإحالته إلى الشؤون القانونية بالوزارة.

* إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة في استمارة الترشح، يتم استبعاد المرشح حتى في حال فوزه بعضوية البعثة، ويعرّض نفسه للمساءلة التأديبية في هذا الصدد.

* يتم الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، كما يلتزم المتقدم باستيفاء أي مستندات مطلوبة للتأكد من توافر الاشتراطات التي تطلبها السلطات السعودية، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات، يتم استبعاد المرشح حتى في حال فوزه بعضوية البعثة.

المستندات المطلوبة للترشح لبعثة الحج

وحدد الخطاب المستندات المطلوبة للترشح للبعثة الطبية، والتي تشمل:

* استمارة الترشح معتمدة ومختومة وفقاً للنموذج رقم (1)، ومدرج بها إقرار بصحة البيانات والمستندات المرفقة بطلب الالتحاق، وأيضاً الموافقة على العمل أثناء البعثة في أي موقع وفي أي وقت وبأي مهام تُوكل إليه، وأنه في حالة صحية تسمح له بأداء ما يُكلّف به من أعمال.

* وفي حالة عدم اتباعه تعليمات العمل أثناء السفر، سوف يتم توقيع الجزاء المناسب الذي قد يصل إلى إعادته فوراً ودفع كافة التكاليف والمبالغ المصروفة في هذا الشأن.

* بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة عمل المرشح، موضحاً به تاريخ التعيين، والجزاءات، والإجازات التي حصل عليها المرشح، سواء كانت إجازة بدون مرتب أو عمل جزء من الوقت خلال آخر خمس سنوات، كما هو موضح في الاستمارة نموذج رقم (2).

* صورة بطاقة الرقم القومي معتمدة ومختومة من جهة عمل المرشح.

ملاحظات مهمة من الصحة بشأن الترشيح للبعثة الطبية للحج

وأكدت وزارة الصحة أن مسؤولية تعميم ونشر الأمر المكتبي تقع على رؤساء القطاعات والهيئات ومديري المديريات والمنشآت الصحية كل فيما يخصه، على أن يكون الأمر المكتبي في أماكن واضحة في كل منشأة صحية في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخه.

وأشارت إلى أنه لن يُلتفت إلى أي طلب في حالة استخدام نماذج مخالفة للنماذج المرفقة بالأمر المكتبي، كما لن يُلتفت إلى أي طلب يرد بعد الموعد المحدد أو يرد إلى ديوان عام الوزارة، سواء بالبريد أو باليد، من الأفراد أو من أي جهة خارج ما ورد بالأمر المكتبي.

ولن يُلتفت إلى أي طلب غير مستوفٍ للشروط أو البيانات، ولن يُلتفت إلى أي طلبات ترد بوظائف غير محددة بالأمر المكتبي، وفق الوزارة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن أي بيانات ترد بالنماذج وتكون مخالفة للحقيقة ستؤدي إلى استبعاد طلب الترشيح وإحالة المسؤول عن البيانات المقدمة إلى الشؤون القانونية، مع محاسبة المسؤول عن صحة البيانات، كما سيتم استبعاد طلب الالتحاق غير المستوفي للبيانات والتوقيعات والأختام المطلوبة، في حالة ثبوت وقوع جزاء بعد استلام طلب الالتحاق، يتم استبعاد الطلب بناءً على إخطار من جهة العمل.

وأكدت أن الأطباء والصيادلة والفنيون والمسعفون الفائزون بالقرعة يُطلب منهم تقديم صورة من ترخيص مزاولة المهنة معتمد ومختوم، وفي حالة عدم تقديمه يتم استبعادهم، وعلى كل من يتم اختياره من خلال القرعة تقديم الأوراق المطلوبة خلال 3 أسابيع من تاريخ الإشارة المرسلة بنتيجة القرعة العلنية إلى جهة عملهم، وإلا سيتم ترشيح آخرين بدلاً منهم دون الرجوع إليهم.

ويلتزم الفائزون بالقرعة بتقديم كشف طبي من أحد المستشفيات المعنية يفيد باللياقة الطبية لعضوية البعثة الطبية وفقاً للاشتراطات الصحية الواردة من المملكة العربية السعودية، وإلا سيتم ترشيح آخرين بدلاً منهم دون الرجوع إليهم.

أما السائقون الفائزون بالقرعة يُطلب منهم تقديم رخصة قيادة دولية، وفي حالة عدم تقديمها يتم ترشيح آخرين بدلاً منهم.

في جميع أحوال استبعاد المرشح، يتم اختيار البديل عن طريق إجراء قرعة على نفس المتقدمين لذات التخصص أو الوظيفة المطلوبة، من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (440) لسنة 2024.

كيفية الترشيح وإرسال الطلبات من العاملين بديوان الوزارة والمديريات

ولفتت وزارة الصحة إلى أن كيفية الترشيح وإرسال الطلبات من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعة، تتضمن:

* عند توافر الشروط السابق ذكرها تُقدَّم الطلبات (استمارة الترشيح نموذج رقم (۱)، بيان الحالة الوظيفية نموذج رقم (۲)، صورة الرقم القومي معتمدة ومختومة) إلى الرئيس المباشر.

* يُكلَّف الرئيس المباشر للمرشح بمراجعة طلبات الترشح التي تُقدَّم إليه من ناحية الوظيفة والعمل القائم به، والمستوى الوظيفي، وتاريخ التعيين، والجزاءات، والإجازات، والتأكد من أنه على رأس العمل خلال الخمس سنوات الأخيرة، ثم تُرفع الطلبات إلى رئيس القطاع أو من ينوب عنه لاعتمادها.

* يتم تشكيل لجنة بكل قطاع لتصنيف الطلبات وفرزها واستبعاد الطلبات غير المستوفاة للشروط وتحت مسؤولية اللجنة، على أن يتم تجميع الطلبات المستوفاة بعد التوقيع عليها من اللجنة المشكلة بالقطاع.

* يتم تسجيل وإدخال كافة الطلبات المستوفاة على قاعدة البيانات ومراجعتها من خلال مسؤولي إدخال البيانات بالقطاع من خلال الرابط الخاص للتقدم للبعثة وطبقاً لاسم المستخدم الخاص بكل قطاع، والذي يتم التدريب عليه لهذا الشأن.

* يتم الانتهاء من إدخال كافة البيانات من خلال الرابط، ويتم إرسال خطاب إلى الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية مرفق به كشف معتمد ومختوم يتضمن بيانات المرشحين (الاسم، الرقم القومي) المسجلين بالرابط في موعد أقصاه ۲۰۲٥/١/١٥، وسيتم إيقاف تسجيل البيانات على الرابط في ذات التاريخ.

أما كيفية الترشيح وإرسال الطلبات من مديريات الشئون الصحية والهيئات التابعة لوزارة الصحة، فتشمل:

* عند توافر الشروط السابق ذكرها، تُقدّم الطلبات (استمارة الترشيح نموذج رقم (1)، بيان الحالة الوظيفية نموذج رقم (2)، صورة الرقم القومي معتمدة ومختومة) إلى الرئيس المباشر.

* يكلف الرئيس المباشر للمرشح بمراجعة طلبات الترشح التي تقدم إليه من ناحية الوظيفة والعمل القائم به والمستوى الوظيفي وتاريخ التعيين والجزاءات والإجازات، والتأكد من أنه على رأس العمل خلال الخمس سنوات الأخيرة.

* تُرفع الطلبات لمدير المديرية أو رئيس الهيئة أو من ينوب عنه لاعتمادها.

* تقوم المديرية أو الهيئة بتشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية أو رئيس الهيئة وعضوية مدير شئون العاملين ومدير الشئون القانونية ومدير مركز المعلومات، على أن يكون مقرها المديرية أو الجهة أو الهيئة، لتصنيف الطلبات وفرزها واستبعاد الطلبات غير المستوفاة للشروط وتحت مسئولية اللجنة.

* يتم تجميع الطلبات المستوفاة بعد التوقيع عليها من اللجنة المشكلة بالمديرية أو الهيئة أو الجهة، وتسجيل وإدخال كافة الطلبات المستوفاة على قاعدة البيانات ومراجعتها من خلال مركز معلومات المديرية أو الهيئة، وذلك من خلال الرابط الخاص للتقدم للبعثة وطبقاً لاسم المستخدم الخاص بكل جهة، والذي يتم تدريب مسئول مركز المعلومات لهذا الشأن.

* يتم الانتهاء من إدخال كافة البيانات من خلال الرابط، ويتم إرسال خطاب إلى الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية مرفقًا به كشف مختوم يتضمن بيانات المرشحين (الاسم، الرقم القومي المسجلين بالرابط) في موعد أقصاه 2025/1/15، وسيتم إيقاف تسجيل البيانات على الرابط في ذات التاريخ.

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