ما أهمية ڨيتامين أ ومصادره؟.. تحذير للحوامل

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الدواء، عن عدد من المعلومات والنصائح المتعلقة بالحصول على المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين أ، موجهة تحذيرا للحوامل بشأن تناوله.

وقالت الهيئة في منشور توعوي، إن فيتامين "أ" هو عنصر غذائي مهم لقوة الإبصار والنمو وانقسام الخلايا والصحة الجنسية والمناعة.

كما لدى ڨيتامين "أ" خصائص مضادة للأكسدة التي تحمي من تأثير التعرض لدخان التبغ والإشعاع وما تسببه من أمراض القلب والسرطان والبنكرياس وأمراض العيون والحصبة.

وأضافت الهيئة: "إذا كنت تتناول فيتامين (أ) لخصائصه المضادة للأكسدة، فضع في اعتبارك أن المكملات الغذائية قد لا تقدم نفس الفوائد التي توفرها مضادات الأكسدة الموجودة بشكل طبيعي في الطعام".

ما هي مصادر ڨيتامين (أ)؟

وأشارت هيئة الدواء إلى أن مصادر فيتامين أ، تشمل:

* الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان والبيض.

* مصادر نباتية من الفاكهة مثل الشمام (الكنتالوب) والمشمش والمانجو والخضروات مثل الجزر والسبانخ.

ماذا ينتج عن نقص ڨيتامين (أ) بالجسم؟

وحذرت الهيئة من أن نقص هذا الفيتامين بالجسم قد يؤدي إلى:

* قد يحدث جفاف الملتحمة وهي عدم القدرة على الرؤية في الإضاءة المنخفضة.

* زيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي (مثل الالتهاب الرئوي) والعدوى (مثل الحصبة والإسهال).

* فقر الدم.

وشددت الهيئة على ضرورة تنويع مصادر الغذاء للحصول على ڨيتامين "أ" وغيره من الفيتامينات والمعادن، دون اللجوء إلى المكملات الغذائية إلا عند الحاجة وتحت إشراف طبي.

كما حذرت السيدات الحوامل أو اللاتي يخططن للحمل من استخدام مكملات ڨيتامين "أ"، لارتباطها بزيادة خطر تشوه الأجنة، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب قبل تناول هذه المكملات.

وأشارت إلى ضرورة عدم تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها، وهي 1.5 ملليجرام، لتجنب أي آثار جانبية.

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