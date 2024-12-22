التحالف الوطني يعزز شراكاته الدولية بزيارة مؤسسة موانئ دبي العالمية

القاهرة- أ ش أ:

زارت رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي السفيرة نبيلة مكرم، ونائب رئيس الأمانة الفنية حاتم متولي، مؤسسة موانئ دبي العالمية (World DP) في الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك في إطار متابعة بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين خلال أكتوبر 2024؛ بهدف تعزيز الشراكة في مجال العمل الأهلي التنموي.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تفعيل بروتوكول التعاون القائم ووضع آليات تنفيذ المشروعات والمبادرات المشتركة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، مع تركيز معظم جهود المؤسسة خلال عام 2025 للمشاريع المشتركة مع التحالف الوطني بجمهورية مصر العربية .

وقد التقى الوفد المصري - خلال الزيارة - بعدد من مسؤولي مؤسسة World DP ، حيث تم استعراض أهم المشروعات والمبادرات التي ينفذها التحالف الوطني في مصر، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتهم.

كما تم بحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين، وخاصة في مجاالت تمكين المرأة والشباب، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وإضافة إلى ذلك، تضمنت الزيارة، لقاء مع دائرة الشئون الإسلامية والعمل الأهلي للتعرف على تجربة العمل الأهلي الإماراتية عن قرب والاتفاق على تسجيل التحالف بالدائرة المسئولة عن منح تراخيص التعامل مع الجهات الأجنبية لتستطيع جميع المؤسسات التعامل مع التحالف بشكل قانوني .

كما التقى الوفد مع ممثلين من جمعية دبي الخيرية؛ وهي واحدة من أكبر الجمعيات العاملة في هذا المجال؛ لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك، كما قام بعدة زيارات ميدانية لميناء جبل علي، بالإضافة إلى جمارك دبي ومتحف المرأة.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل بروتوكول التعاون وتعزيز الشراكة بينهما خلال الفترة المقبلة، وذلك من خالل تبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة؛ تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.