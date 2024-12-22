أخبار الطقس.. تنبؤات محدثة من الأرصاد بدرجات الحرارة وأماكن الأمطار

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الاثنين، وذكرت الهيئة في أحدث تنبؤاتها أن حالة الجو تكون مائلة للبرودة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه هناك شبورة مائية صباحاً على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة، غدًا الاثنين، على النحو الآتي:

- القاهرة العظمى 19 درجة.

- السواحل الشمالية: 18 درجة.

- شمال الصعيد: 19 درجة.

- جنوب الصعيد: 23 درجة.

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