تحذيرات جديدة من أدوية غير مطابقة بالأسواق.. أحدها لعلاج نزلات البرد

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء، تحذيرات جديدة للمطالبة بسحب تشغيلات من عقارات "غير مطابقة" للمواصفات أو مجهولة المصدر، موجهة بتحريز ووقف تداول تلك التشغيلات.

ففي منشور دوري رقم 54 لسنة 2024، وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "23061" من دواء "Azgovanc 20/1100 Immediate Release HGC"، من إنتاج شركة Sabaa؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ويستخدم هذا في علاج قرحة المعدة والاثني عشر، وعلاج ارتجاع المريء والتهاب المريء الناتج عن زيادة الأحماض.

تحذير من دواء لعلاج نزلات البرد

كما أصدرت الهيئة منشورًا حمل رقم 55 لسنة 2024، للتوجيه بسحب التشغيلة رقم "2196001" من دواء "Vegaskine-D Tab"، من إنتاج شركة الإسكندرية؛ مرجعة ذلك لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

وتستخدم أقراص فيجاسكين - دي للحد من أعراض التهاب الجهاز التنفسي؛ وخاصة للتخفيف من أعراض السعال، واحتقان وسيلان الأنف، التي تصاحب عدوى الجهاز التنفسي العلوي، ونزلات البرد.

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ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور، مع تحريز الكميات المتوفرة لضمان عدم وصولها إلى المستهلكين.

وفي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشور ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

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