وزير الري: تنفيذ أكثر من 1600 منشأ للحماية من أخطار السيول.. واهتمام كبير بتغير المناخ

"الأوقاف": افتتاح ٢٧ مسجدًا جديدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مجال توفير مياه الري لمشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى، ومشروعات الحماية من أخطار السيول .

واستعرض سويلم، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادي، موجهًا باستمرار التنسيق المشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة؛ لنهو كل الأعمال المطلوبة طبقًا للبرامج الزمنية المقررة .

وأكد سويلم حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لكل المشروعات التنموية بمختلف أنحاء الجمهورية؛ لما لها من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ودعم الأمن الغذائي .

واستعرض وزير الري الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية من أخطار السيول المنفذة بمحافظة جنوب سيناء، ومنها موقف أعمال الحماية المقترحة على وادي وتير بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، موجهًا بإجراء الدراسات الهيدرولوجية اللازمة لتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها؛ لحماية الطرق والبنية التحتية بمدينة نويبع .

وصرح سويلم بأنه تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات، حيث تم إنشاء أكثر من ١٦٠٠ منشأ للحماية بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لهذا الملف المهم؛ خصوصًا في ظل ما تواجهه مصر من تغيرات مناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه، وبما يحقق الحماية للمواطنين والبنية التحتية من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار .