متحدث "الزراعة": مصر تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان

القاهرة- أ ش أ:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش أن الدولة المصرية تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان بحلول (2025-2026) بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانتها كداعم رئيسي للأمن الغذائي في المنطقة .

وأوضح القرش - في مداخلة هاتفية لبرنامج (صباح البلد) المذاع على قناة (صدى البلد) - أنه تم تحديد المواقع المناسبة لهذه الأراضي، وبدأ تنفيذ عدد من المشروعات، حيث يجرى العمل بشكل مكثف على استصلاح واستزراع هذه المساحات .

وقال "إن هذه المشروعات بدأت بمشروع (الريف المصري الجديد) الذي يمتد على مساحة 1.5 مليون فدان في مناطق مثل سيوة ومطروح، وكذلك في العديد من المحافظات في صعيد مصر مثل المنيا وأسيوط فضلا عن مشروع (توشكي الخير) الذي تم إعادة إحيائه، والذي يستهدف زراعة نصف مليون فدان، حيث تمت إضافة مناطق جديدة مثل شرق العوينات ليصبح الإجمالي 1.1 مليون فدان تحت العمل".

وأشار إلى مشروع الدلتا الجديدة، والذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، ويشمل (مشروع مستقبل مصر) بمساحة 1.1 مليون فدان، حيث تم زراعة جزء كبير من هذه المساحات مع استمرار العمل فيها ، لافتا أيضا إلى مشروع "تعمير وتنمية سيناء"، الذي يهدف إلى زراعة حوالي 500 ألف فدان .

وأضاف "أن وزارة الزراعة تعمل على توفير الاكتفاء الذاتي لكل السلع والمنتجات الزراعية، وقد حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الصدد "، مشيرا إلى وجود خطط للتوسع في إنتاج القطن والتركيز على عمليات التصنيع لتعظيم الاستفادة من الأقطان المحلية وتصديرها لزيادة القيمة التسويقية، مع مراعاة أن تكون المنتجات خالية من الشوائب مثل البلاستيك لضمان جودة التصنيع .