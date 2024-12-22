كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 22-12-2024، على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأحد مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ووفقا للهيئة، فإن هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وحذرت الهيئة، من اضطراب الملاحة البحرية اليوم الأحد، بالإضافة إلى سرعة الرياح 40: 50 كم/س، وارتفاع الأمواج إلى 3.5م، إذ جاءت درجات الحرارة على المحافظات كالآتي:

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 20.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 20.

- 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 21.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20.

- دمياط الصغرى 16 والعظمى 20.

- بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20.

- الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21.

- العريش الصغرى 10 والعظمى 20.

- رفح الصغرى 09 والعظمى 20.

- شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21.

- العلمين الصغرى 12 والعظمى 20.

- مطروح الصغرى 12 والعظمى 20.

- السلوم الصغرى 09 والعظمى 19.

- سيوة الصغرى 08 والعظمى 19.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24.

- مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24.

- الفيوم الصغرى 07 والعظمى 21.

- بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 21.

- المنيا الصغرى 08 والعظمى 20.

- أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20.

- سوهاج الصغرى 08 والعظمى 22.

- قنا الصغرى 11 والعظمى 24.

- الأقصر الصغرى 12 والعظمى 24.

- أسوان الصغرى 12 والعظمى 24.

- الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 22.