شبورة مائية واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"الأوقاف": افتتاح ٢٧ مسجدًا جديدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6أيام المقبلة على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 27 ديسمبر 2024.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حذرت الهيئة، من اضطراب الملاحة البحرية اليوم الأحد، بالإضافة إلى سرعة الرياح 40: 50 كم/س، وارتفاع الأمواج إلى 3.5م.

وشبورة مائية على المناطق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال الساعات الصباحية الأولى وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الإثنين 23 وحتى الجمعة 27 ديسمبر 2024 نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وغرب البلاد على فترات متقطعة وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

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