قد تؤدى لشلل الأمعاء.. أستاذ أمراض كبد يحذر من خطورة حقن التخسيس

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، من استخدام حقن السمنة دون استشارة طبيب مختص.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "السادسة"، عبر فضائية "الحياة" أوضح الخياط أن هناك ثلاثة أدوية فقط لعلاج السمنة والسكري معتمدة من قبل منظمة الدواء الأمريكية، وأن هذه الأدوية تتطلب متابعة طبية دقيقة.

وأشار الخياط إلى أن آلية عمل هذه الحقن المعتمدة تتمثل في تقليل الشعور بالجوع من خلال التأثير على مراكز الشبع في المخ، بالإضافة إلى تقليل معدل تفريغ المعدة.

وحذر من وجود بعض الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام هذه الحقن، مثل الصداع والإسهال والغثيان، وفي حالات نادرة قد يؤدي إلى التهاب البنكرياس وشلل الأمعاء.

ولفت الخياط الانتباه إلى أهمية الحذر من الحقن غير المعتمدة التي تروج لها بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل حقن "دي سي بلوك"، والتي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة مثل شلل الأمعاء.

وأكد أن هذه الحقن غير آمنة وغير مضمونة النتائج، وقد تعرض حياة المستخدمين للخطر، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى الطبيب المختص قبل البدء في أي برنامج لعلاج السمنة، حيث يقوم الطبيب بتقييم الحالة الصحية للمريض وتحديد العلاج المناسب له.

كما نصح الخياط بضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب وتناول الأدوية بجرعات محددة وفي الأوقات المحددة، مؤكدًا أن علاج السمنة يتطلب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى العلاج الدوائي تحت إشراف طبي.

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