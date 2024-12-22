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"ثلاث نساء في غرفة ضيقة".. مجموعة قصصية جديدة عن بيت الحكمة

03:00 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

مجموعة قصصية جديدة عن بيت الحكمة

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كتب- محمد شاكر:
صدر حديثًا عن مجموعة بيت الحكمة للثقافة المجموعة القصصية "ثلاث نساء في غرفة ضيقة" للقاصة والروائية هناء متولي، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 والتي تنطلق فعالياتها في شهر يناير من العام المقبل.

وتقول هناء متولي عن المجموعة: "كتبت قصصها على مدار سنوات، وبرؤية بصرية سبقت الكتابة ذاتها، وحاولت فيها كسر الشكل القصصي، وذلك بدمج أشكال سردية متعددة كالمسرح والسيناريو، مع التركيز على الجوانب الفلسفية والإنسانية".

وهناء متولي، كاتبة مصرية صدر لها العديد من الأعمال الأدبية منها، رواية يوم آخر للقتل عن الدار المصرية اللبنانية، رواية أسرار سفلية عن دار أطلس للنشر والتوزيع، ووصلت للقائمة الطويلة في جائزة الدوحة للدراما عن مسرحية "الفلاسفة لا يعرفون الحب"، كما حازت جائزة سعاد الصباح للإبداع العربي عام 2019، عن المجموعة القصصية "التنفس بحرية أثناء السقوط".

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بيت الحكمة مجموعة قصصية ثلاث نساء
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