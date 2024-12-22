علي الدين هلال: الشفافية والمصارحة وسيلة فعالة لمواجهة الشائعات والأكاذيب

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، على أهمية توسيع دائرة النقاش لتشمل مختلف الأحزاب والمسؤولين الحكوميين، بدلاً من أن يقتصر الحوار على الرئيس السيسي أو رئيس مجلس الوزراء فقط.

وفي لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أشار هلال إلى أن مصر تواجه تحديات إدارية كبيرة، بالإضافة إلى البطء الملحوظ في اتخاذ القرارات في العديد من الملفات التي تهم المجتمع.

وأوضح أن ترك الأمور للإدارات المعنية فقط قد يعيق تحقيق التنمية، حيث يخشى بعض المسؤولين اتخاذ القرارات أو التوقيع على الإقرارات الضرورية، مما يؤدي إلى تعطيل المشاريع.

كما شدد هلال على أهمية تبني الشفافية والمصارحة كوسيلة فعالة لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة من الداخل والخارج.

وأكد على ضرورة إتاحة التنوع في وجهات النظر عبر وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن تقييد الحوار بزاوية واحدة قد يؤدي إلى تفكك المجتمع، بينما يسهم تعدد الآراء في تعزيز التماسك والاستقرار.

وأثنى هلال على الحوار الوطني الذي أتاح عرض وجهات نظر متنوعة حول القضايا السياسية والاجتماعية، مؤكدًا أنه خطوة غير مسبوقة للاستماع لكافة الآراء المتعلقة بشؤون المواطنين.

وفي ختام حديثه، أشار علي الدين هلال إلى أن مصر، كدولة كبيرة، لن تتأثر بالمحاولات الخارجية لنشر الأكاذيب أو التشكيك في إنجازاتها، مؤكدًا أن مواجهة هذه الحملات تبدأ بتحصين الشعب من خلال توفير الحقائق ومواجهة الأكاذيب بالأدلة.

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