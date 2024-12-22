حدث في منتصف الليل| رسائل السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة.. والأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الرسائل المهمة خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة، إذ حذر من الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نصح أهالي الطلاب بتعليم أبنائهم علوم الحاسب والاتصالات، وكشف عن حجم الإنفاق السنوي الذي يصل إلى تريليون و2 تريليون دولار.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية غدًا الأحد، بالإضافة إلى سرعة الرياح 40: 50 كم/س، وارتفاع الأمواج إلى 3.5م.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن شتاء هذا العام سيكون مثل الأعوام الماضية ويختلف عن العام الماضي في أنه كان شتاء دافئ بعض الشيء، مشيرة إلى أننا نعود للشتاء البارد وموجات انخفاض في درجات الحرارة وموجات صقيع خلال فترة الشتاء وهو طبيعة فصل الشتاء.

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، من انتشار الفيروسات التنفسية في الفترة الحالية، مؤكداً أنها ظاهرة طبيعية تتكرر سنويًا.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات، مضيفا أن وسائل التواصل الاجتماعي يتم استخدامها من بعض الأطراف لاستغلال جزء من الحقيقة لتزييف الوعي ونشر الأكاذيب.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن إجمالي الناتج المحلي للدولة يصل إلى 18 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن نصف هذا المبلغ يُدفع للبنوك كفوائد على الدين الداخلي.

كشف الفنان السوري جمال سليمان، عن موقفه من الترشح للانتخابات السورية المقبلة، خاصة بعد أن أثيرت مؤخرًا أقاويل تفيد بعزمه خوض الماراثون الرئاسي.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ستٌضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026.

أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن قانون المسؤولية الطبية يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانت حقوق المرضى أو الأطباء.