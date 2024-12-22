الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن إغلاق باب التقديم للحج السياحي لعام 1446هـ-2025، تمهيدًا لإجراء القرعة الإلكترونية لتحديد أسماء الفائزين.

موعد إجراء قرعة الحج السياحي 2025

ويكون موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية غدًا الإثنين 23 ديسمبر، لاختيار الحجاج بمختلف برامج الحج السياحي، حيث أكدت الوزارة أن عملية الاختيار ستتم بشكل إلكتروني لضمان الشفافية.

وكانت الوزارة قد فتحت باب تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج عبر شركات السياحة منذ يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الماضي، واستمر التقديم حتى 20 ديسمبر 2024.

الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025

يذكر أن الفئات الممنوعة من أداء الحج 2025، كما يلي:

– ألا يكونوا من مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي.

– ألا يكونوا من أصحاب الأمراض المعدية النشطة.

– ألا يكونوا من حالات السمنة المفرطة المرضية.

– لا يجوز لشركة السياحة تغيير أو تعديل مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة لكافة المستويات.

– ألا يكونوا من مرضى الفشل الكلوي ويحتاجوا لغسيل كلوي.

– ألا يكونوا من مرضى تليف الرئة.

– ألا يكونوا من السيدات الحوامل في الشهور الأولى أو الأخيرة.

– ألا يكونوا من مرضى القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي.

التأشيرات الممنوعة من أداء الحج

وجاءت التأشيرات الممنوعة من أداء الحج 1446هـ- 2025، كما يلي:

- تأشيرة الزيارات بأنواعها "عائلية- تجارية- عمل- شخصية- إلكترونية- سياحية- حكومية- مرور- تأشيرة خدمة الحجاج- تأشيرة العمرة".

اقرأ أيضًا:

موعد إعلان قرعة الحج السياحي وآخر وقت لإدخال جوازات السفر

اقتصادي وبري و5 نجوم.. أسعار الحج السياحي 2025