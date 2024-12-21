الغرف السياحية: مصر تخطط لزيادة أعداد السياح عبر استراتيجيات مبتكرة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على نجاح الاستراتيجيات التسويقية التي اتبعتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لتعزيز قطاع السياحة.

خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أوضح هزاع أن هذه الاستراتيجيات أسهمت بشكل كبير في تحسين صورة مصر عالمياً، وتجاوز التحديات التي واجهها القطاع، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار هزاع إلى أن الحكومة المصرية قامت بتسويق مصر بشكل مكثف في الأسواق العالمية، مع التركيز على عرض الاكتشافات الأثرية الجديدة والتطورات التي تشهدها المواقع السياحية، وقد ساهم ذلك في جذب المزيد من السياح إلى مصر، وتعزيز مكانة البلاد كوجهة سياحية عالمية.

ولم تتوقف جهود الدولة عند هذا الحد، فقد قامت بتنفيذ حملات تسويقية مكثفة في العديد من الدول، بالإضافة إلى دعم شركات الطيران التي تنظم رحلات سياحية إلى مصر.

كما شجعت الدولة على الاستثمار في القطاع السياحي، لا سيما في مجال الفنادق والمنشآت السياحية، مما ساهم في زيادة العرض من الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح.

وأكد هزاع أن هذه الجهود المتكاملة أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث شهد قطاع السياحة المصري انتعاشًا ملحوظًا، رغم التحديات التي واجهها العالم في السنوات الأخيرة.

السيسي يثمن التضحيات الكبيرة لأبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب

توجيه بهدم المبنى القديم.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام ببني سويف



