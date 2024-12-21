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أحمد موسى عن انتشار الشائعات: خصوم ليس من مصلحتهم استقرار مصر

10:37 م السبت 21 ديسمبر 2024

أحمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل رسائل الرئيس السيسي للمصريين وأخرى موجهة للخارج، من داخل أكاديمية الشرطة خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ”المذاع على قناة “ صدى البلد”، :" الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي في غاية الأهمية وتحمل أخبار جيدة جدًا".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي في كلمته التي اتسمت بالصراحة والمكاشفة، أكد أن هناك شغل بيتم من أجهزة مخابرات ضد الشعب المصري، مؤكدا ضرورة وعي الشعب المصري لإفساد هذه المخططات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك خصوما ليس من مصلحتهم أن تستقر مصر، ولذا يجب الحفاظ على بلدنا، لأن الخصوم سوف يظلون يعملون ضد مصر.

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أحمد موسى الرئيس السيسي رسائل الرئيس السيسي للمصريين أكاديمية الشرطة مصر
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