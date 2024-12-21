تحذير ونصائح وكشف الحقائق.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة

كتب- عمرو صالح:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الرسائل المهمة خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة، إذ حذر من الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نصح أهالي الطلاب بتعليم أبنائهم علوم الحاسب والاتصالات، وكشف عن حجم الإنفاق السنوي الذي يصل إلى تريليون و2 تريليون دولار.

ويرصد مصراوي خلال التقرير التالي أبرز الرسائل والتي جاءت كالتالي:

الدولة تحتاج لإنفاق 50 تريليون جنيه سنويًا

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إجمالي الناتج المحلي للدولة يصل إلى 18 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن نصف هذا المبلغ يُدفع للبنوك كفوائد على الدين الداخلي.

وأوضح السيسي، أن الدولة المصرية تحتاج لإنفاق ما بين تريليون و2 تريليون دولار سنويًا، أي ما يتجاوز 50 تريليون جنيه مصري.

وأشار إلى أن مشكلة التعليم جرى حلها من خلال إنشاء الجامعات الأهلية، مما يساهم في الحفاظ على العملة الصعبة وحماية الشباب المصري من السفر إلى الخارج، مؤكدًا أن هذا ينطبق على عدد كبير من القطاعات الأخرى.

معدل نمو سكاني سلبي

كما أكد أن الدول التي تعاني من معدل نمو سكاني سلبي لا تحتاج إلى بناء مستشفيات أو مدارس أو جامعات جديدة أو طرق، مشيرًا إلى أن معدلات الزيادة السكانية غير المنضبطة تؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تقديم الخدمات.

وتابع : "مصر تحتاج بشكل مستمر إلى زيادة الخدمات. ففي مجال التعليم، تحتاج البلاد إلى 60 ألف فصل دراسي سنويًا، مشيرًا إلى أن النسب العالمية تؤكد أن التعليم الجيد يتطلب 10 آلاف دولار سنويًا لكل فرد، مما يعني أن لتعليم 30 مليون طالب، سنحتاج إلى حوالي 300 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 15 تريليون جنيه.

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مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الأكاذيب

كما أكد الرئيس، أنه يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر كمية كبيرة من الشائعات، مضيفًا أن وسائل التواصل الاجتماعي يتم استخدامها من بعض الأطراف لاستغلال جزء من الحقيقة لتزييف الوعي ونشر الأكاذيب.

وأضاف، أن معدلات نمو الدولة تجعل خصوم مصر وأعداءها يواصلون محاولاتهم للتشكيك في إنجازاتها، مشيرًا إلى إن الخطة التي نفذت مع مصر كانت خطة جديدة، موضحًا: "كانت أول مرة نشوف مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في تحريك الدنيا، ولغاية دلوقتي في حجم من الشائعات والكذب كتير أوي".

وتابع الرئيس: "كفاءة الكذبة إنه يكون فيها جزء حقيقي، ثم يتحط الأجزاء الأخرى، اللي الهدف منها تعظيم الضرر، دي خطط، وده شغل، وده مش هينتهي"، مضيفًا: "زي شائعة موضوع اختطاف الأطفال والنساء، وكإن مفيش أمن، أنا هفترض إن ده موجود بالفعل، هو الصح إنك تقوم تهدها، عشان تزود أكتر بدل ما يبقى الخطف نسبة قليلة يكتر، بدل من الخراب يبقى أد كده يكون أكتر".

وأوضح: "الشغل بيتعمل من أجهزة مخابرات، وأنا مش بتكلم على دول خالص، من حق الناس إنها تفكر تخربنا، لما تلعب مباراة الخصم اللي قدامك بيكون عايز يهزمك، مهارتك إنك تكون مدرب ومستعد تفشل خطته".

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السيسي يوجه رسالة للطلاب والأهالي

كما أكد السيسي أن الإقامة في المؤسسة التعليمية ستكون داخلية، وأن الدولة ستقوم بتنظيم أوقات الطلاب.

وأوضح أنه سيتم اختيار الشباب الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، ومن ثم إجراء اختبارات لتقييم قدراتهم، وأولئك الذين يجتازون التقييمات سيتمكنون من الانتقال للعيش في الكلية والتعلم، ليحققوا في النهاية تخرجهم، مؤكدًا أنه بعد تخرج الطلاب من هذه المنشأة التعليمية، سيكونون في "مستوى آخر" من الكفاءة.

كما أشار إلى أن هذا النموذج التعليمي قد تم تطبيقه مسبقًا من خلال إنشاء مراكز للعلوم والتكنولوجيا في جامعات عين شمس والقاهرة ومؤسسات تعليمية أخرى.

وحث الرئيس عبدالفتاح السيسي أهالي الطلاب المصريين على تعليم أبنائهم علوم الحاسب والاتصالات، مشددًا على أهمية الاهتمام بالرياضيات والفيزياء، حيث قال: "ركزوا يا مصريين على علوم الحاسب، والنظم والرياضيات والعلوم، لأن تلك العلوم هي المستقبل".

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إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية

وأكد الرئيس السيسي، إن الدولة ستٌضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026.

وأضاف "نعمل على تطوير البنية الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت".

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المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية تتحمل تكلفتها "شركة العاصمة"

كما أكد الرئيس السيسي، إن المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة تتحمل تكلفتها "شركة العاصمة".

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