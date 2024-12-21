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اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

10:01 م السبت 21 ديسمبر 2024
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية غدًا الأحد، بالإضافة إلى سرعة الرياح 40: 50 كم/س، وارتفاع الأمواج إلى 3.5م.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد كالتالي:-

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