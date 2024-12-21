هل تم رصد أي نوع جديد من متحور كورونا؟.. مستشار الرئيس يحسم الجدل

كتبت- داليا الظنيني:

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، من انتشار الفيروسات التنفسية في الفترة الحالية، مؤكداً أنها ظاهرة طبيعية تتكرر سنويًا.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أوضح تاج الدين أن هذه الفيروسات تخضع لتحورات مستمرة، مثلما حدث مع فيروس كورونا، مما يتطلب من الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأكد تاج الدين أن الأعراض المصاحبة للإصابة بالفيروسات التنفسية تشبه إلى حد كبير أعراض الإنفلونزا، وقد تتراوح بين خفيفة ومتوسطة وشدة، خاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وغسل الأيدي بانتظام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشار تاج الدين إلى أن الجهات المعنية تتابع عن كثب تطورات الوضع الوبائي، وتقوم بجمع البيانات وتحليلها لتقديم التوصيات اللازمة.

وأكد أن حتى الآن لم يتم رصد أي نوع جديد من الفيروسات يشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة.

ونصح تاج الدين المواطنين الذين يعانون من أعراض تنفسية بالاستعانة بطبيب متخصص لتشخيص حالتهم وتلقي العلاج المناسب. كما شدد على أهمية الحصول على التطعيمات اللازمة، خاصة لقاح الإنفلونزا، لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الإصابة بالمرض.

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