نقابة الصحفيين تكرم الفنان السوري جمال سليمان

جمال سليمان يكشف عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية السورية

كتب- عمرو صالح:

كرمت لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين الفنان السوري جمال سليمان، وعضو هيئة التفاوض السورية، بمنحه درع النقابة، تقديرا لمسيرته الفنية الثرية، وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العروبة من خلال أعماله المختلفة.

وكانت لجنة الشؤون العربية أعلنت استضافة الفنان السوري جمال سليمان عضو هيئة التفاوض السورية في ندوة بعنوان "الفن والعروبة وأحداث سوريا"، في وقت مهم للغاية، عقب الأحداث المتلاحقة التي مرت بها سوريا والمنطقة بأكملها.

وكان سليمان دعا لحوار وطني جامع لكل الأطراف، يراعي التنوع في سوريا، ويؤكد وحدة البلد، وأن المستقبل السوري لن يتحقق إلا باجتماع كل الأطياف الموجودة في مصر، ويجب أن يكون استقلال مطلق للقضاء.

اقرأ أيضا:

السيسي يثمن التضحيات الكبيرة لأبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب

توجيه بهدم المبنى القديم.. وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى ناصر العام ببني سويف