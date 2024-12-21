قرار عاجل من المترو قبل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الخط الثالث "الخط الأخضر"، عن تقليل زمن التقاطر بين قطارات المترو خلال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل: بكرا في استاد القاهرة الساعة 6 مساءً، الأهلي هيواجه شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا..محطاتنا وخصوصًا محطة الاستاد جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأضافت: هيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات لعدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت، واللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق.

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