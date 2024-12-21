السيسي لأهالي الطلاب: علموا أبناءكم نظم المعلومات والحاسب والرياضيات

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قرب إنشاء مؤسسة تعليمية جديدة في مصر، تهدف إلى تعليم ما بين 1000 إلى 2000 طالب من خريجي كليات الحاسبات، مع توفير فرصة الحصول على درجة الماجستير في هذا المجال.

خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس إلى مقر أكاديمية الشرطة اليوم السبت، حيث تابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، أوضح السيسي أن الإقامة في المؤسسة التعليمية ستكون داخلية، وأن الدولة ستقوم بتنظيم أوقات الطلاب.

وأوضح أنه سيتم اختيار الشباب الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، ومن ثم إجراء اختبارات لتقييم قدراتهم، وأولئك الذين يجتازون التقييمات سيتمكنون من الانتقال للعيش في الكلية والتعلم، ليحققوا في النهاية تخرجهم.

وأكد الرئيس أنه بعد تخرج الطلاب من هذه المنشأة التعليمية، سيكونون في "مستوى آخر" من الكفاءة.

كما أشار إلى أن هذا النموذج التعليمي قد تم تطبيقه مسبقًا من خلال إنشاء مراكز للعلوم والتكنولوجيا في جامعات عين شمس والقاهرة ومؤسسات تعليمية أخرى.

وحث الرئيس عبدالفتاح السيسي أهالي الطلاب المصريين على تعليم أبنائهم علوم الحاسب والاتصالات، مشددًا على أهمية الاهتمام بالرياضيات والفيزياء، حيث قال: "ركزوا يا مصريين على علوم الحاسب، والنظم والرياضيات والعلوم، لأن تلك العلوم هي المستقبل".

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