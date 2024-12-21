الفنان جمال سليمان يدعو لإطلاق حوار وطني بين كافة الأطياف السورية

كتب- عمرو صالح:

دعا الفنان السوري جمال سليمان، لإجراء حوار وطني بين كافة الأطياف السورية قائم على قاعدة المصالح الوطنية، على أن يكون الحوار جامع لكافة الأطياف، ويتم تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور.

وأضاف جمال سليمان خلال كلمة له في الندوة التى تنظمها لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين عن الفن والعروبة وسوريا: "نحن أمام تحدي كبير، نمد يد الحوار، ويجب أن يكون الحوار وما ينتج عنه قائم على التنوع في سوريا والعمق التاريخي في البلاد، ومن الصعب أن تعيش المجتمعات بدون نشاط فني والفن السوري فن عريق".

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