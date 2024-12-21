السيسي: الدولة تحتاج لإنفاق من تريليون إلى 2 تريليون دولار سنويًا

كتب- حسن مرسي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن إجمالي الناتج المحلي للدولة يصل إلى 18 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن نصف هذا المبلغ يُدفع للبنوك كفوائد على الدين الداخلي.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه مع عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، أثناء متابعته لاختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات، أن مصر بحاجة إلى العمل والصبر، مشددًا على ضرورة التفكير في أفكار جديدة لحل المشكلات.

وأوضح السيسي أن الدولة المصرية تحتاج لإنفاق ما بين تريليون و2 تريليون دولار سنويًا، أي ما يتجاوز 50 تريليون جنيه مصري.

وأشار إلى أن مشكلة التعليم جرى حلها من خلال إنشاء الجامعات الأهلية، مما يساهم في الحفاظ على العملة الصعبة وحماية الشباب المصري من السفر إلى الخارج. وأكد أن هذا ينطبق على عدد كبير من القطاعات الأخرى.

كما أشار الرئيس إلى أن الدول التي تعاني من معدل نمو سكاني سلبي لا تحتاج إلى بناء مستشفيات أو مدارس أو جامعات جديدة أو طرق.

وأكد الرئيس السيسي أن معدلات الزيادة السكانية غير المنضبطة تؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تقديم الخدمات.

وتابع قائلاً: "مصر تحتاج بشكل مستمر إلى زيادة الخدمات. ففي مجال التعليم، تحتاج البلاد إلى 60 ألف فصل دراسي سنويًا، مشيرًا إلى أن النسب العالمية تؤكد أن التعليم الجيد يتطلب 10 آلاف دولار سنويًا لكل فرد، مما يعني أن لتعليم 30 مليون طالب، سنحتاج إلى حوالي 300 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 15 تريليون جنيه.

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