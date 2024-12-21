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الرئيس السيسي: الدولة ستضيف 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية بحلول 2025

07:48 م السبت 21 ديسمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ستٌضيف 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية بحلول 2025-2026.

وأضاف خلال زيارة تفقدية أجراها إلى مقر أكاديمية الشرطة، "نعمل على تطوير البنية الأساسية للموانئ لدعم الخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جميع البيانات الخاصة بكل طالب، والدرجات التي تحصل عليها في أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولًا إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

عبد الفتاح السيسي الرقعة الزراعية استصلاح الأراضي
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