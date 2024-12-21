عضو بالشيوخ يوضح دلالة حضور الرئيس السيسي اختبارات القبول بالكليات العسكرية والشرطية

كتب- حسن مرسي:

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالكليات العسكرية والشرطية، مشيرًا إلى حرص الرئيس على متابعة سير الأمور بها شخصيًا وحضوره لاختبارات القبول.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أوضح القط أن الرئيس السيسي شدد خلال لقائه بالطلاب والقادة على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأكد الرئيس على ضرورة أن يكون خريجو الكليات العسكرية على دراية بآخر المستجدات التكنولوجية، لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه في المستقبل.

وأضاف القط أن هذه التوجيهات الرئاسية تأتي في إطار حرص الدولة على تأهيل شباب مصر للانخراط في سوق العمل المتطور، وتلبية احتياجاته المتزايدة من الكوادر المؤهلة في المجالات التقنية.

كما أكد أن الكليات العسكرية لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل تهتم بتطوير شخصية الطالب وتزويده بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في الحياة.

وأكد النائب محمود القط أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بأمن المعلومات وحماية البيانات، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتأمين البنية التحتية الرقمية وحماية الوثائق والمؤسسات من أي تهديدات إلكترونية.

ووجه الرئيس السيسي، بتمديد فترة القبول بالكليات العسكرية لمدة أسبوع، وذلك لإتاحة الفرصة لطلاب تخصص الحاسبات للتسجيل.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على أهمية التخصصات التكنولوجية في المرحلة الحالية، وتلبية لحاجة سوق العمل المتزايدة لهذه الكوادر.

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