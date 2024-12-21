الرئيس السيسي عن المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية: تتحمل تكلفتها "شركة العاصمة"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة تتحمل تكلفتها "شركة العاصمة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، أن الدولة ضاعفت عدد الجامعات، وفقا لـ" اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

واطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على جميع البيانات الخاصة بكل طالب، والدرجات التي تحصل عليها في أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولًا إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

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